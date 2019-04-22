Заявленная Тонояном в США концепция «новая война - новые территории» является ловушкой для России - Мубариз Ахмедоглу

Министр обороны Армении Д.Тоноян приступил к реализации концепции "новая война - новые территории", о которой он заявил в США.

Военные подготовки вокруг села Башкент (Арцвашен) Гедабекского района Азербайджанской Республики и проводимые в Нагорном Карабахе некоторые работы дают основание говорить это. Для нападения на Арцвашен создан как политический фон, так и сам Тоноян, посетив воинскую часть в селе Ваан Гегаркуникской области, дал необходимые указания. Встретился с местным населением, предпринял меры в направлении их воодушевления. Спустя 3 дня начальник генерального штаба ВС Армении Артак Давтян посетил воинскую часть вокруг села Башкент (Арцвашен). Из распространенной информации стало ясно, что он ознакомился с процессом подготовки к военным операциям, дал необходимые указания.

Д.Тоноян, будучи заместителем министра обороны, подготовил в 2015 году концепцию "от статичной обороны к системе обуздания/сдерживания". В феврале 2016 года провел слушания и согласовал это в ЕС и НАТО. В итоге представил этот вариант в Армении при широком участии представителей интеллигенции.

Согласно этой концепции, армянская армия невелика и стала терпеть больше потерь, чем в предыдущие периоды. Это вызывает упадок духа у армянского народа. Для того, чтобы избежать этого, армянская армия должна небольшими силами наносить ассиметричные удары по сильной азербайджанской армии. Эта концепция в итоге привела к апрельским боям 2016 года, и результат известен.

Сейчас Д.Тоноян выдвинул новую концепцию "новая война за новые территории". Однако геополитическое обеспечение этой концепции отличается от той, что была в 2016 году; Армения с периода С.Саргсяна пыталась развязать широкомасштабную войну между Россией и Западом, и чтобы тем самым забыли нагорно-карабахский вопрос. Тоноян участвовал в этих процессах в качестве как заместителя министра обороны, так и министра по чрезвычайным ситуациям. Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении было создано при сильной поддержке США и стало вторым военным министерством. Шумиха, поднятая армянами вокруг Нахчывана, до сих пор не забыта. Поэтому то, что Д.Тоноян объявил о концепции "новая война за новые территории" не на территории России, а именно во время первого легального визита в США, полностью соответствует этому контексту. Д.Тоноян до визита в США трижды посещал РФ. В армянском обществе приводили разные основания на призыв Тонояна "новая война за новые территории". Были даже те, кто объяснял это как помощь супруге Н.Пашиняна Анне Акопян в сборе денег. Становится ясно, что А.Акопян возвращается с пустыми руками, но Тоноян продолжает свою работу. Налицо подготовка Д.Тонояна к войне, и то, что он обращает эту войну против России; создать большую геополитическую войну, в которой пострадает Россия. За подхалимством Д.Тонояна и Н.Пашиняна к России стоит попытка втянуть Россию в большую беду, и нанести удар в спину.

В ответ на это РФ должна так наказать Армению, чтобы она полностью выкинула из головы военные операции. Россия должна добиться вывода одного полка армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана за каждое военное заявление Армении. Если Армения является союзником России, то должна внушить России определенную уверенность в этом вопросе. По крайней мере Армения должна в ближайшее время в публичной форме вывести одну воинскую часть с оккупированных территорий Азербайджана, и заявить, что делает это именно для избежания войны, в особенности геополитической войны. В противном случае Россия пострадает от войны. Конечно, ответственность будет лежать на Армении.

Глава Центра политических технологий и инноваций Мубариз Ахмедоглу