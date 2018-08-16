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Завтра в Баку жарко, до +35

Сегодня в 16:27 ~ 1 минута на чтение 214
Завтра в Баку жарко, до +35

11 июня в Баку и на Абшероне переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер южный.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +20 до +23, днем - от +30 до +35, в Баку ночью от +21 до +23, днем от +33 до +35 градусов.

Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 60-70%,  днем 35-40%.

На пляжах Абшерона:

- В северной части полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет дуть юго-восточный ветер. Температура морской воды – от +21 до +22.

- В южной части полуострова (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) также прогнозируется юго-восточный ветер. Температура морской воды – от +23 до +24.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но вечером на некоторых горных территориях ожидаются гроза, дождь, местами есть вероятность града. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью - от +18 до +23, днем от +33 до +38, в горах ночью от +11 до +16, днем от +19 до +24 градусов.

Погодные условия 11-12 июня будут в основном благоприятными для метеочувствительных людей.

Ф.Багирова

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