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Завтра в Баку возможен кратковременный дождь

Сегодня в 15:50 ~ 1 минута на чтение 360
Завтра в Баку возможен кратковременный дождь

В ночь с 20 на 21 мая в Баку и на Абшероне местами возможен кратковременный дождь, в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, ночью и утром временами усиливающийся северо-западный ветер вечером сменится северо-восточным.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит от +15 до +17, днем - от +21 до +25, в Баку ночью от +16 до +18, днем от +24 до +26 градусов.

Атмосферное давление - 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 75-85%,  днем 50-55%.

В районах Азербайджана в отдельных местах прогнозируются грозы, временами дождь, местами переходящий в ливень, есть вероятность града. Днем в большинстве районов преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер восточный, местами усиливающийся.

Температура воздуха ночью - от +13 до +18, днем от +25 до +30, в горах ночью от +5 до +10, днем от +13 до +18 градусов.

Гидрометцентр отмечает, что согласно медико-метеорологическому прогнозу, погодные условия на Абшероне будут в основном благоприятными для метеочувствительных людей.

Ф.Багирова

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