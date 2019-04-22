Завтра в Баку возможен дождь

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на вторник, 23 апреля.

Как сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается дождь, ночью местами на полуострове возможно интенсивный. Днем прогнозируется переменная облачность, временами усиливающийся северо-западный ветер стихнет вечером.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем – 10-13, в Баку ночью - 5-7, днем - 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 771 мм ртутного столба, относительная влажность - 75-85%.

В районах Азербайджана 23 апреля ожидается дождь с перерывами, местами интенсивный, на горных территориях возможен снег. Днем в большинстве районов в основном без осадков. Местами туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Температура ночью составит 3-7, днем - 10-15 градусов тепла, в горах ночью - 3-8 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.

Ф.Багирова