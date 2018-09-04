Завтра в Баку воздух прогреется до +31

1 июня в Баку и на Абшероне без осадков, умеренный южный ветер.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +18 до +20, днем - от +29 до +32, в Баку ночью от +18 до +20, днем от +29 до +31 градусов.

Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но вечером на некоторых горных территориях ожидается кратковременный дождь. Есть вероятность грозы, града. Ночью и утром местами туман, ветер западный, местами усиливающийся.

Температура воздуха ночью - от +16 до +21, днем от +30 до +34, в горах ночью от +11 до +16, днем от +19 до +24 градусов.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 1-2 июня метеорологические факторы на Абшероне будут благоприятны для метеочувствительных людей.

Ф.Багирова