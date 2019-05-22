Завтра в Баку тепло, но вечером может пойти дождь

23 мая в Баку и на Абшероне прогнозируется переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, но вечером местами возможен дождь.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, южный ветер вечером сменится северо-восточным.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит от +16 до +18, днем - от +23 до +27, в Баку ночью от +16 до +18, днем от +25 до +287градусов.

Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 65-70%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана без осадков, но к вечеру местами возможны грозы, дождь, местами переходящий в ливень, есть вероятность града. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью - от +13 до +18, днем от +27 до +32, в горах ночью от +7 до +12, днем от +13 до +18 градусов.

Ф.Багирова