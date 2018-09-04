Завтра в Баку тепло, до +23 градусов

В Баку и на Абшеронском полуострове 1 мая будет наблюдаться переменная облачность, без осадков, ветер южный.

Об этом 1news.az сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-15, днем 19-24, в Баку ночью 13-15, днем 21-23 градуса тепла.

В регионах Азербайджана 1 мая преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных районах ожидаются локальные кратковременные дожди. В горных районах ожидаются гроза и град. В некоторых местах ночью и утром будет туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 12-17, днем 24-29, в горах ночью 2-7, днем 14-19 градусов тепла.

Эльшан Рустамов, Г.Р.