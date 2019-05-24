Завтра в Баку тепло

25 мая в Баку и на Абшероне прогнозируется переменная облачность, без осадков, вечером местами туман, днем временами усиливающийся умеренный южный ветер.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +16 до +19, днем - от +23 до +28, в Баку ночью от +17 до +19, днем от +26 до +28 градусов.

Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 65-75%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, но к вечеру в некоторых северных и западных районах возможны грозы, дождь, местами переходящий в ливень, есть вероятность града. Ночью и утром местами туман, ветер западный, днем местами усиливающийся.

Температура воздуха ночью - от +16 до +21, днем от +28 до +33, в горах ночью от +8 до +13, днем от +16 до +21 градусов.

Ф.Багирова