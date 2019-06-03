Завтра в Баку солнечно, до +35

4 июня в Баку и на Абшероне солнечно, ветер юго-западный.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +20 до +24, днем - от +31 до +36, в Баку ночью от +22 до +24, днем от +33 до +35 градусов.

Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 65-75%, днем 40-50%.

На пляжах Абшерона:

- В северной части полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет дуть юго-западный ветер. Температура морской воды – от +19 до +20.

- В южной части полуострова (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) также прогнозируется юго-западный ветер. Температура морской воды – от +21 до +22.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но вечером на некоторых горных территориях ожидается кратковременный дождь. Есть вероятность грозы, града. Утром местами туман, ветер западный, местами усиливающийся.

Температура воздуха ночью - от +17 до +22, днем от +33 до +38, в горах ночью от +15 до +20, днем от +23 до +28 градусов.

Ф.Багирова