Завтра в Баку пасмурно и туман

В воскресенье, 21 апреля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов АР, ночью и утром местами ожидается легкий туман и изморось.

Ветер северо-западный, умеренный. Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем - 9-12 градусов тепла.

Атмосферное давление - 766 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80%, днем - 50-55%.

Завтра в районах Азербайджана местами дожди, в горных районах снег. Днем в большинстве районов осадки прекратятся, но ночью и утром местами возможен туман. Ветер восточный.

Ночью температура воздуха составит 1-5, днем - 9-14 градусов тепла, в горах ночью - 1-6, днем - 2-6 градусов тепла.

Тимур Рзаев, Э.Т.