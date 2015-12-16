Завтра в Баку ожидается дождь

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 19 апреля.

Как сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, утром в некоторых местах морось, вечером дождь. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем ослабнет.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 6, днем - 9-11 градусов тепла.

В районах республики ожидаются грозы, временами дожди, в некоторых местах есть вероятность ливней и града, в горных районах возможен снег. Ночью и днем в некоторых местах туман. Ветер западный, временами усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит 5-10, днем - 10-15 градусов тепла, в горах ночью - 2-3, днем - 3-8 градусов.

Эльшан Рустамов, Э.Т.