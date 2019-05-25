Завтра в Баку и на Абшероне возможен дождь

26 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ночью и утром местами ожидается туман, вечером возможен дождь.

Об этом сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Азербайджана.

Юго-западный ветер днем сменится временами усиливающимся северо-западным.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 17-20, днем - 24-27 градусов тепла, в Баку ночью - 18-20, днем - 24-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана местами пройдут грозы и кратковременные дожди. Местами осадки могут носить интенсивный характер, есть вероятность града. В некоторых местах ночью и утром туман. Ветер западный, временами усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем - 28-33 градуса тепла, в горах ночью - 9-14, днем - 15-20 градусов тепла.

А.А., Э.Т.