Завтра в Баку и на Абшероне местами дожди, в районах возможен снег

В воскресенье, 24 декабря, в Баку и на Абшероне преимущественно облачно, днем местами ожидаются дожди, возможен легкий туман.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, будет преобладать северо-западный ветер, временами усиливающийся.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит от +4 до +7, днем – от +8 до +11, в Баку ночью – от +4 до +6, днем – от +8 до +10 градусов.

Атмосферное давление поднимется с 753 мм до 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%.

В районах Азербайджана в воскресенье местами пройдут дожди, в горной местности ожидается снег, местами интенсивный. Также в различных районах возможен туман, ветер преимущественно западный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от 0 до +5, днем – от +7 до +11 градусов, в горной местности ночью до -5 градусов, днем – от +3 до +6.

Талыб Бархудаев, И.А.