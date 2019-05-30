Завтра в Баку до +29

31 мая в Баку и на Абшероне прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром местами слабый туман, морось. Умеренный северный ветер.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +18 до +20, днем - от +26 до +29, в Баку ночью от +18 до +20, днем от +27 до +29 градусов.

Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но новью и вечером на некоторых горных территориях ожидаются кратковременный дождь. Есть вероятность грозы, града. Ночью и утром местами туман, ветер восточный, местами усиливающийся.

Температура воздуха ночью - от +15 до +20, днем от +28 до +33, в горах ночью от +9 до +14, днем от +16 до +21 градусов.

Ф.Багирова