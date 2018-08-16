Завтра в Баку будет жарко

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове сохранится солнечная погода, временами будет усиливаться умеренный северо-западный ветер, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

На Абшеронском полуострове температура воздуха ночью составит 20-23, днем – 27- 32, в Баку ночью – 21-23, днем – 30-32 градуса тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозовые дожди, местами ливни, град. Местами усилится северный ветер. Ночью – 19-24, днем – 32-37, в горах ночью – 13-18, днем – 20-25 градусов тепла.

А.А.