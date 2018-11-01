Завтра в Баку будет чуть прохладней

8 июня в Баку и на Абшероне переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Но ночью местами на полуострове возможен дождь. Умеренный северный ветер.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +20 до +23, днем - от +28 до +33, в Баку ночью от +21 до +23, днем от +29 до +31 градусов.

Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 65-75%, днем 40-45%.

На пляжах Абшерона:

- В северной части полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды – от +20 до +21.

- В южной части полуострова (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) также прогнозируется умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды – от +22 до +23.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем в некоторых северных и западных районах ожидаются гроза, дождь, местами переходящий в ливень, есть вероятность града. Временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью - от +19 до +24, днем от +32 до +37, в горах ночью от +12 до +17, днем от +20 до +25 градусов.

Для метеочувствительных людей погодные условия на Абшероне 8-9 июня будут благоприятными.

Ф.Багирова