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Завтра в Азербайджане температура воздуха поднимется до +39 градусов

Сегодня в 14:12 ~ 1 минута на чтение 530
Завтра в Азербайджане температура воздуха поднимется до +39 градусов

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 5 июня.

Как сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно, ветер северо-западный.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем - 32-36 градусов тепла, в Баку ночью - 22-24, днем - 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность - 45-55%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет преобладать северо-западный ветер. Температура воды составит 20-21 градус тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихов) будет преобладать северо-западный ветер. Температура воды составит 22-23 градуса тепла.

5 июня в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых горных районах ожидаются кратковременные осадки, есть вероятность грозы и града. Западный ветер местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем - 34-39 градусов тепла, в горах ночью - 15-20, днем - 24-29 градусов тепла.

1news.az

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