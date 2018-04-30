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Завтра в Азербайджане разрешат использование шторок в автомобилях

Сегодня в 09:40 ~ 1 минута на чтение 515
Завтра в Азербайджане разрешат использование шторок в автомобилях

Со вторника, 1 мая, в Азербайджане будет разрешено использовать шторки на задних боковых стеклах автотранспортных средств.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, согласно решению Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патенту, с учетом климатических условий Азербайджана использовать заводские шторки и жалюзи на задних боковых стеклах автотранспортных средств разрешается  с 1 мая по 15 ноября.

При этом светопропускная способность на задних боковых стеклах транспортных средств должна быть не менее 70%.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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