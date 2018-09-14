Завтра ряд дорог Баку будет перекрыт

В связи с государственными мероприятиями в субботу, 15 сентября, будет ограничено движение автомобилей и пешеходов на ряде дорог Баку.

Как сообщили 1news.az в Министерстве внутренних дел Азербайджана, в частности, будет ограничено движение на проспекте Парламента, возле Шехидляр хиябаны, на проспекте Нефтяников, у площади Азадлыг и на прилегающих к ним территориях.

Ограничение продлится до завершения всех мероприятий.

Напомним, что завтра в столице состоится исторический военный парад, посвященный 100-летию освобождения Баку от дашнаков турецкой армией.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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