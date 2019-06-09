Завтра на территории страны погода в основном будет без осадков

Обнародован ожидаемый прогноз погоды на 10 июня в Азербайджане.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечная погода. Прогнозируется северо-восточный ветер, который днем сменится на юго-восточный. Температура воздуха ночью составит 19-23, днем 28-33 градуса тепла.

На пляжах Сумгайыта, Новханы, Пиршаги, Нардарана, Бильгя, Загульбы будет дуть северо-восточный ветер. Температура морской воды составит 20-21 градус тепла.

На пляжах Тюркяна, Говсаны, Сахиль, Шихово будет дуть северо-восточный ветер, температура морской воды составит 22-23 градуса тепла.

В Нахчыванской Автономной Республике в основном будет без осадков. Однако ближе к вечеру в некоторых горных территориях пройдут грозы, возможны кратковременные дожди. Прогнозируется восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 13-18, днем 30-35 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах в основном будет без осадков. Однако в первой половине дня в некоторых местах пройдут грозы, ожидаются дожди, возможен град. Прогнозируется восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 11-16, днем 18-23 градуса тепла.

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах в основном будет без осадков. Прогнозируется восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-22, днем 30-35 градусов тепла.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах в основном будет без осадков. Однако днем в некоторых местах пройдут грозы, ожидаются дожди, возможен град. Пргнозируется восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 16-21, днем 28-33 градуса тепла, в горах ночью 10-15, днем 18-23 градуса тепла.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах будет без осадков. Прогнозируется восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 18-23, днем 33-38 градусов тепла.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах будет без осадков. Прогнозируется восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-22, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью 14-19, днем 25-30 градусов тепла.

АЗЕРТАДЖ