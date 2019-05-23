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Завтра Фуада Аббасова могут депортировать в Азербайджан

23 Мая, 2019 в 23:00 ~ 1 минута на чтение 382
Завтра Фуада Аббасова могут депортировать в Азербайджан

Названа причина задержания сотрудниками российских правоохранительных органов азербайджанского журналиста Фуада Аббасова.

В заявлении российскому бюро Report его адвокат Азер Рафиев сказал, что временный вид на жительство Ф.Аббасова в Российской Федерации был аннулирован. 

"Суд принял решение, что он должен покинуть территорию России в течение десяти дней. Однако, Фуад Аббасов не выехал из страны и по этой причине был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В случае осуществления некоторых процедур, завтра, 24 мая, Фуад Аббасов может быть депортирован в Азербайджан", - отметил он. 

Отметим, что российские правоохранительные органы задержали азербайджанского журналиста Фуада Аббасова, который проживает и работает в Москве. Так, несколько азербайджанских общин России обратились в московский суд с требованием депортации Ф.Аббасова из страны. 

Московский суд 7 мая рассмотрел дело №2737/2019 под названием "Запрет на въезд иностранного гражданина и лица без гражданства на территорию Российской Федерации". Процесс был завершен 17 мая. 18 мая российские правоохранительные органы задержали Ф.Аббасова по решению суда. В настоящее время идет процедура депортации журналиста в Азербайджан.

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