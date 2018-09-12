Завотделом Администрации Президента Азербайджана: Наша политика порой не нравится некоторым странам

Завотделом Администрации Президента Азербайджана по вопросам религии, мультикультурализма и межнациональных отношений Этибар Наджафов дал интервью радиостанции «Эхо Москвы» на тему «Религиозная ситуация в Азербайджане».

Первый вопрос ведущего Андрея Белькевича был связан с понятием «мультикультурализм», отвечая на который, Этибар Наджафов подчеркнул, что данное понятие можно использовать в широком и узком смысле.

«В широком смысле – это мультикультурность, что вытекает из этимологии слова. Основу этой многокультурности составляют монокультурные ценности, которые играют очень важную роль в жизни народов. А в узком смысле «мультикультурализм» — это отношение государства к существующему в обществе этнокультурному многообразию.

Говоря о роли такого многообразия в обществе, хотел бы отметить, что даже в эпоху глобализации оно существует практически во всех странах и было сформировано на протяжении длительного исторического периода. В настоящее время трудно найти государство, в котором нет такого многообразия. И, конечно, все страны это многообразие хотят регулировать.

Мультикультурализм является одним из способов такого регулирования. Есть и другие варианты регулирования. Такие как ассимиляция, изоляция, политика апартеида. Но среди них мультикультурализм — наиболее прогрессивная политика. Почему? Потому что направлен на сохранение этнокультурного многообразия, а не на его ликвидацию, как, например, в случае проведения политики ассимиляции. Вы правы в том, что сейчас некоторые страны Запада отказываются от этой политики, считают ее уже нецелесообразной. Хотя в 70-х-80-х годах прошлого столетия они рассматривали эту политику как одну из самых эффективных для регулирования существующего в обществе этнокультурного многообразия», - отметил Этибар Наджафов.

По его словам, этнокультурное многообразие – это социальное явление. Оно возникает в любом обществе, особенно в эпоху глобализации. И в его основе находятся этнокультурные ценности.

«Они составляют основу мировоззрения народа, основу его деятельности. И поэтому если мы игнорируем ценности какого-то народа, в современных условиях это приводит к этническим, религиозным конфликтам. Азербайджан – многонациональное, многоконфессиональное государство. И мультикультурализм здесь – официальная политика. Азербайджан в этом смысле – одно из немногих государств мира», - подчеркнул Этибар Наджафов.

Отметив, что 96 процентов населения Азербайджана являются мусульманами и исповедуют ислам, он подчеркнул, что наряду с мусульманской религией в азербайджанском обществе представлены все основные религии: «Здесь вместе с мусульманами живут и православные, и католики, и представители иудейской религии, также есть новые протестантские деноминационные направления. Что касается непосредственно вашего вопроса, то ответ тут очень простой: в Конституции страны указано, что ни одна религия не имеет приоритета по отношению к другой. Все религии равны перед законом. И если говорить об отношениях между государством и религией, то здесь мы видим четыре важных преимущества политики мультикультурализма. Первое, Азербайджан обеспечил свободу религиозного вероисповедания. Второе, в Азербайджане все религии равны перед законом. Это, как я уже отметил, зафиксировано в Конституции, а также, например, в законе о свободе вероисповедания. Третье, государство оказывает всем религиозным организациям финансовую помощь. И четвертое, Азербайджан славится тем, что представители всех религий здесь сотрудничают друг с другом. В других странах вы не увидите, что иудеи посещают мусульманский праздник, например, Рамазан. Когда же у нас проходит этот праздник под патронажем президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в нем участвуют представители всех религиозных общин. И еще Азербайджан уникален тем, что здесь нет и никогда не было противостояния между представителями основных ветвей ислама – суннитами и шиитами. Они даже проводят совместные молитвы в мечетях».

Выражая отношение к критике религиозной ситуации в Азербайджане в докладах Госдепартамента США, Этибар Наджафов отметил, что эта критика является предвзятой, не объективной. «Она не отражает реальности. Например, что касается закрытия мечетей. Как я уже говорил, все религии, согласно Конституции, равны перед законом. Но в законе же говорится, что если религия проповедует ненависть, призыв к свержению государственной власти, различного рода нетерпимость, то, конечно же, они караются со стороны властей», - сказал он.

«То есть, такие случаи все-таки бывают?» - спросил ведущий.

«У нас есть определенные религиозные организации…» - ответил Этибар Наджафов, указав, что речь идет в основном о мусульманских организациях.

«Это те организации, которые финансируются из других стран. Это страны, которые ревностно относятся к достижениям Азербайджана в политической, экономической, социальной сферах. В сфере межнациональных, межрелигиозных отношений», - сказал Этибар Наджафов, отметив, что речь идет о религиозных центрах, находящихся в некоторых государствах Ближнего Востока.

По его словам, эти центры пропагандируют ту же идеологию, что ИГИЛ: «Есть также различного рода вахабитские организации. Их действия противоправны. Они не соблюдают Конституцию. Но так происходит в любом государстве: если какая-то организация нарушает закон, она должна отвечать за свои противоправные действия».

Отвечая на вопрос о влиянии религиозной ситуации на внешнюю политику, Этибар Наджафов подчеркнул, что, конечно, внутреннее положение в стране воздействует на внешнюю политику.

«Существует общеизвестный принцип об определяющем влиянии внутренней политики на внешнюю. Если внутри страны спокойствие, стабильность, высокий уровень жизни населения; если нет противостояния на этнической и религиозной почве, то, как правило, внешняя политика такого государства является миролюбивой. Опять же Азербайджан тому пример. Успешное проведение политики мультикультурализма внутри страны находит отражение во внешней политике. Здесь мы также стремимся к межкультурному диалогу. В том числе в рамках Бакинского процесса, начатого по инициативе нашего президента в 2008 году», - сказал он.

Коснувшись отношений с соседними государствами, Этибар Наджафов отметил, что со всеми ними у Азербайджана прекрасные отношения: «Кроме, конечно, Армении, которая оккупировала 20 процентов нашей территории, и в результате этой войны более миллиона жителей Азербайджана оказались беженцами. Но и с Турцией, и с Ираном, и, конечно, с Россией отношения прекрасные. Мы руководствуемся прежде всего нашими национальными интересами. И когда какая-то религиозная организация из-за рубежа начинается оказывать какое-то деструктивное воздействие на внутриполитическую ситуацию, из какой бы страны эта организация не была, законными методами, согласно законам страны, мы с этой организацией поступаем как положено».

«Как я уже отметил, со всеми соседними государствами, в том числе с теми, что вы назвали, Турцией, Ираном, у нас прекрасные отношения. Мы разделяем деятельность религиозных организаций и государств. И такие случаи не влияют на межгосударственные отношения», - добавил Этибар Наджафов.

Отвечая на вопрос о том, что некоторые граждане Азербайджана едут сражаться в ИГИЛ, Этибар Наджафов подчеркнул, что «для того, чтобы предотвратить подобного рода явления, такие, как участие наших граждан в террористических организациях, мы и проводим нашу политику. Она порой не нравится некоторым странам. В частности, как вы упоминали, Госдепартаменту США».

«Есть азербайджанцы, воевавшие в составе ИГИЛ. Мы уже определили, кто они такие. Как они попали под воздействие вредных, террористических религиозных организаций», - сказал Этибар Наджафов, отметив, что когда они возвращаются, они подвергаются уголовной ответственности.

По его словам, такие случаи были: «За то, что прежде всего они нарушили наш закон. Мы исходим из верховенства закона. Закон один для всех. И такие люди осуждаются не только государством, но и всем азербайджанским обществом».

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