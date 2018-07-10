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Завершился официальный визит Президента Турции в Азербайджан - ФОТО

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Завершился официальный визит Президента Турции в Азербайджан - ФОТО

10 июля завершился официальный визит Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджанскую Республику.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

АЗЕРТАДЖ

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