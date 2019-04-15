Завершился чемпионат Азербайджана по боулингу. Впереди – Кубок Республики

14 апреля Федерация спортивного боулинга Азербайджана провела в Бакинском развлекательном центре восьмой, заключительный тур чемпионата страны.

Как сообщил 1news.az пресс-секретарь федерации Наир Алиев, победу в Лиге «Б» завоевал Кянан Исмаилов, второе место у Руфата Абдуллаева, на третье строчке расположился Гасым Алиев.

В Лиге «А» «золото» получил Рамиль Гамидов, «серебро» взял Шахрияр Исмаилов. Замыкает тройку победителей Заур Фатизаде.

Через несколько дней Федерация обнародует рейтинг сильнейших боулеров Азербайджана в сезоне 2018-2019 гг. Кроме того, пройдет отдельный турнир на Кубок Республики, во время которого боулеры будут соревновать без разделения на лиги «А» и «Б».

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1news.az