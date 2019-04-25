Завершилось собеседование учителей, желающих работать на основе бессрочного трудового договора

Собеседования с учителями, желающими работать на основе бессрочного трудового договора в общеобразовательных учреждениях республики, завершено.

В собеседованиях, проводившихся 22-24 апреля текущего года, приняли участие 1170 учителей.

Результаты собеседования в ближайшее время будут отправлены на персональные страницы каждого кандидата.

Следует отметить, что в собеседованиях, проводимых в 2017-2018 и 2018-2019 учебных годах, приняли участие учителя, набравшие в конкурсе по приему учителей на работу проходной балл и принятые на вакантные места согласно существующим правилам, на основе временного трудового договора.

Сабина Эсетова