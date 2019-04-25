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Завершилось собеседование учителей, желающих работать на основе бессрочного трудового договора

Сегодня в 15:32 ~ 1 минута на чтение 347
Завершилось собеседование учителей, желающих работать на основе бессрочного трудового договора

Собеседования с учителями, желающими работать на основе  бессрочного трудового договора в общеобразовательных учреждениях республики, завершено.

В собеседованиях, проводившихся 22-24 апреля текущего  года, приняли участие 1170 учителей.

Результаты собеседования в ближайшее время будут отправлены на персональные страницы каждого кандидата.

Следует отметить, что в собеседованиях, проводимых в 2017-2018 и 2018-2019 учебных годах, приняли участие учителя, набравшие в конкурсе по приему учителей на работу проходной балл и принятые на вакантные места  согласно существующим правилам, на основе временного трудового договора.

Сабина Эсетова

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