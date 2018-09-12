Завершилась Международная Олимпиада по информатике с участием наших учеников, которых поддержала компания Azercell

В 2019 году этот престижный конкурс пройдет в нашей стране.

Завершилась Международная Олимпиада по информатике, проходившая в Цукубе - одном из научно-технических центров Японии. На церемонии закрытия этой престижной олимпиады с участием наших учеников, поддержку которым оказали Министерство образования АР и ООО Azercell Telekom, помимо церемонии награждения победителей, была объявлена страна, где этот конкурс пройдет в следующем году.

Итак, Международная Олимпиада по информатике, в которой ожидается участие более 300 учащихся примерно из 80 стран, в 2019 году пройдет в Азербайджане.

Прежде чем отправиться на Олимпиаду, в которой приняли участие 340 учащихся из 85 стран, наши школьники прошли специальный курс обучения в Центре инноваций и предпринимательства Barama при организационной поддержке Министерства образования и содействии ООО Azercell Telekom. Основными целями занятий являлись стимулирование процесса подготовки учащихся к Олимпиаде, повышение их научно-творческой инициативы, создание условий для выявления их научного потенциала, проведение эффективной подготовки для способных учеников, преуспевших в различных соревнованиях.

Содействие и поддержка в области образования и развития молодежи являются одними из приоритетов ООО Azercell Telekom. С первых дней своей деятельности компания реализовала ряд успешных проектов в этом направлении и оказала поддержку большому количеству мероприятий. Среди этих проектов - организация лабораторий 3G и 4G в университетах страны, бесчисленные успешные проекты в Центре инноваций и предпринимательства Barama, различные Студенческие программы.

Более подробную информацию можно получить по адресу [email protected]

ООО Azercell Teleсom, ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 48% рыночной доли в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территории) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 млн абонентов. Именно Azercell впервые стало в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspress с оказанием 3-х услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи ASAN İmza и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услугу. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный золотой сертификат İnvestors İn People («Инвесторы в людей»).

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