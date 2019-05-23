Завершена реставрация знаменитого Музея искусств Азербайджана - ФОТО

«Наконец-то завершена реставрация первого корпуса Музея искусств, известного как особняк Льва Дебура (на самом деле Дебур имел к нему отношение почти такое же, как Низами к станции метро). Реставрация длилась много лет, ее планировали завершить к 80-летию музея, но не получилось. Понадобилось еще почти два года. Теперь в старом доме (Ниязи, 9) разместились экспозиции европейского и русского искусства, а в здании Мариинской гимназии (Ниязи, 11) сейчас живет азербайджанское искусство».

Как сообщает 1news.az, об этом рассказал известный азербайджанский блогер и с недавнего времени гид Вячеслав Сапунов.

По его словам, Дебуровский особняк - это около 20 залов и 4 коридора.

«Конечно, снова не нашлось места всем сокровищам из запасников. Но впервые экспонируются миниатюры Василия Кандинского (2 из 9?), французский импрессионизм (Пьер Лиссак, Луи Шарло), интересные фарфоровые статуэтки. Из прежней экспозиции нет, увы, советского фарфора, с детства запомнившейся картины «Цирк Нерона» с гладиаторами. Зато вернули комнату для намаза с филигранными орнаментами, выставили немало авангарда (Лазарь Лисицкий, Герман Федоров и др.).

В залах появились информационные тачскрин-мониторы с информацией на трех языках. Сохранены многочисленные печи-камины. Еще есть над чем поработать (например, нет этикетажа многих антикварных предметов мебели), но начало положено.

Музей был приоткрыт в День музеев. Сейчас снова недоступен для широкой публики, но, надеюсь, что скоро каждый поклонник настоящего искусства сможет сходить туда и насладиться», - подчеркнул В.Сапунов.

Тимур Рзаев, Э.Т.