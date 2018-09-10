Заур Мамедов: «Заявления Пашиняна по Карабаху носят истеричный характер»

Не случайно, что именно после встречи президентов Азербайджана и России премьер-министр Армении Никол Пашинян побежал в Москву.

Об этом заявил 1news.az преподаватель Академии государственного управления при Президенте Азербайджана, политолог Заур Мамедов, комментируя недавний визит Пашиняна в Москву.

По его словам, Пашинян очень уверенно хочет вести Армению в западном направлении.

«Однако в отличие от бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, он это делает латентно. К тому же, в конце мая – начале июня следующего года в Армении состоятся парламентские выборы. До выборов он не будет слишком усугублять ситуацию, понимая, что Россия его не простит», - сказал он.

Политолог указал, что за Николом Пашиняном стоят армянская диаспора за рубежом и западные неправительственные организации.

«Наверное, его убедили, что в случае чего ему помогут. Понятное дело, что ряд сил на Западе хочет развалить Россию, и это они намереваются сделать в том числе с помощью армян. Все может начаться именно на Кавказе», - сказал он.

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По словам политолога, несмотря на то, что Пашинян называет встречу плодотворной, в истории армяно-российских отношений не было столько проблем, сколько есть сейчас.

«Во время пресс-конференции Пашинян высказался, что Россия не должна вмешиваться во внутренние дела его страны. Этот месседж уже говорит о многом. Кремль хочет конкретики от Пашиняна, в то время как премьер-министр Армении продолжает свои туманные обещания по поводу развития двусторонних отношений», - сказал он.

З.Мамедов указал, что заявления Пашиняна по Карабаху носят истеричный характер.

«Он обеспокоен, что в скором времени Баку начнет военную операцию на своей территории, освобождая оккупированные районы. Поэтому он не случайно заявил, что Армения жестко ответит на нападение Азербайджана. Это был месседж не только Баку, но и Москве», - указал он, отметив, что позиция Пашиняна по конфликту носит обрушительный характер для всего региона.

Эксперт также указал, что на данный момент для Пашиняна первостепенными являются внутренняя политика и предстоящие парламентские выборы в Армении, и неудивительно, что в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта он придерживается жесткой позиции.

«Все обязательства, взятые прежним руководством Армении, отрицаются Николом Пашиняном. Это означает, что Баку имеет право начать антитеррористическую операцию на своей территории, так как и Карабах, и семь прилегающих районов международным сообществом признаются частью Азербайджана», - сказал он.

Напомним, что Н.Пашинян указал, что видит нагорно-карабахский регион Азербайджана в составе Армении.

В ответ МИД Азербайджана выступил с заявлением, в котором указал, что данное высказывание является неуважением международных норм и принципов, резолюций СБ ООН и ударом по переговорам при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Этим самым Армения на уровне премьер-министра продемонстрировала, что главным ее желанием является не решение конфликта путем переговоров, а продолжение незаконной оккупации территорий Азербайджана», - указали в МИД Азербайджана.

Эльшан Рустамов, Г.Р.