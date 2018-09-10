Заур Мамедов: «Уровень доверия граждан главе государства зависит от внутренней и внешней политики»

Французская компания Opinion Way, центральный офис которой находится в Париже, с целью оценки годовой деятельности Президента Ильхама Алиева после переизбрания на пост главы государства провела опрос среди населения.

Как сообщил во вторник на пресс-конференции в Баку представитель Opinion Way Бруно Джамбарт, опрос был проведен среди 2 тысяч респондентов в феврале-марте 2019 года, охватив все категории граждан.

По результатам опроса, 85,1% принявших в нем участие респондентов положительно оценили деятельность Ильхама Алиева.

Комментируя данную информацию, преподаватель Академии государственного управления при Президенте Азербайджана, политолог Заур Мамедов особо подчеркнул тот факт, что опрос проводился не азербайджанской, а французской компаний.

Политолог сказал, что подобные опросы должны проводиться поквартально. «Обычно после избрания Президента в любой стране, его рейтинг понижается, что обосновано объективными причинами, но в нашем случае мы видим, что рейтинг повышается. Это, конечно же, говорит о том, что люди одобряют деятельность главы государства», - сказал он.

Политолог отметил, что уровень легитимности лидера – очень важный фактор в любом обществе. «Опрос показал, что население поддерживает проводимую главой государства политику. Развитие без лидера невозможно ни в одном государстве, потому как от него зависит завтрашний день», - сказал он.

По его словам, очень важное значение имеет социально-экономическая, внутренняя политика лидера, а в современных обществах особую актуальность приобретает и внешняя политика.

«В этой связи уровень доверия граждан зависит от внутренней и внешней политики государства. В тех случаях, когда власть и лидер не отвечают требованиям общества, снижается уровень легитимности главы государства. В тех же случаях, когда политика, проводимая лидером, отвечает интересам общества, мы видим повышение уровня легитимности», - сказал он.

Подводя итоги годовой деятельности Президента после повторного избрания, З.Мамедов отметил, что за это время республика преобразовалась. Проводятся структурные, административные реформы, что свидетельствует о том, что Азербайджан отвечает новым стандартам управления.

«Кроме того, за год были проведены экономические реформы, были указы президента по поводу купчий, проблемных кредитов», - сказал он, отметив, что реформы главы государства охватили все слои населения.

Эльшан Рустамов, Г.Р.