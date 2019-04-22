Заур Мамедов: «Успехи Азербайджана беспокоят некоторые круги»

Зачастую перед важными международными событиями в отношении Азербайджана ведется политика, которая направлена на понижение статуса сильного игрока, на понижение его имиджа, уверен преподаватель Академии государственного управления при Президенте Азербайджана, политолог Заур Мамедов.

«Некоторым влиятельным зарубежным кругам не нравится, когда те или иные страны ведут свою независимую политику и думают о национальных интересах. Мы видели это в отношении Сирии, Ливии и некоторых других государств», - указал он.

По его словам, международные организации, которые якобы отвечают за права человека, равенство, развитие демократии, ведут политику двойных стандартов.

«Сегодня международные организации в руках сильных государств являются инструментом для реализации их политики. Например, основанная в 1961 году организация Amnesty international. На ее сайте написано, что они не зависят от государств, национальных правительств, что финансируются добровольцами. Однако всем известно, что за этой организацией стоят миллиардер Джордж Сорос и другие влиятельные олигархи.

В каких-то ситуациях эта организация старается вести себя объективно, якобы критиковать западные страны за какие-то их действия, что не носит постоянный характер. Однако в отношении таких стран как Азербайджан, Турция политика этой организации носит регулярный характер», - указал он.

З.Мамедов задается вопросом, где были эти организации во время мартовских событий 2008 года, когда армянские власти применили силу против толпы, когда были убиты мирные граждане.

«Когда были проблемы свободы слова в этой стране, где были эти международные организации, почему в отношении одних стран они ведут одну политику, а в отношении других – совсем другую», - указал он.

По мнению политолога, неужели с правами человека и демократией все в порядке, например, в странах Персидского залива, богатых энергоресурсами.

«Почему эти организации всего этого не видят, закрывают глаза в отношении одних и поднимают шум в отношении других. Все это свидетельствует о том, что за международными организациями стоят лоббистские группировки», - указал он.

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А.А.