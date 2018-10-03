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Затерявшийся в Бруклине: The NY Times об азербайджанском ресторане

Сегодня в 15:20 ~ 2 минуты на чтение 621
Затерявшийся в Бруклине: The NY Times об азербайджанском ресторане

Последняя статья в рубрике «Обзор ресторанов» на сайте американского издания The New York Times посвящена скромному азербайджанскому ресторанчику, о котором нужно знать, чтобы найти.

Располагается он в Бруклине – одном из самых крупных районов Нью-Йорка. Затеряться в таком мегаполисе немудрено.

Автор Пит Уэллс (Pete Wells) отмечает, что десятки раз бывал на авеню Кони-Айленд (Coney Island Avenue) в Бруклине, но впервые заметил ресторан азербайджанской кухни лишь недавно. И не пожалел!

Village Cafe (что в переводе может звучать как «Деревенское кафе»), расположенное вдалеке от ключевых улиц района, предлагает посетителю весь богатый ассортимент блюд, которым может похвастаться азербайджанская кухня.

Приятно удивили автора не только разнообразие и вкус блюд, но и размеры порций. «Каждой тарелкой с едой, которая выходит из кухни Village Cafe, кажется, можно накормить целую деревню!» - пишет Пит Уэллс.

Среди блюд, которые привлекли его внимание, он перечисляет и красочно описывает такие традиционные азербайджанские блюда, как кутабы, дюшпяря, кюфта-бозбаш, джыз-быз, хингял, плов, многообразие кябабов. Не обходится трапеза и без традиционного чая с пахлавой.

«Фаршированные перемолотым мясом кутабы – это очень вкусно. Но просто превосходно, если они наполнены разнообразной зеленью. Шпинат, лук, укроп, кинза – эти травы повсеместно используются в азербайджанской кулинарии», - пишет он.

Что касается салатов, то тут автор иронизирует: «Названия салатов придумывал, по всей видимости, человек, питающий страсть к поэзии. Среди представленных в меню салатов – «Путешествие в Баку», «Зимние забавы», «Нежданные гости».

К слову, автор очень аппетитно описывает салат «Путешествие в Баку», который, судя по описанию, представляет собой легендарный мангал-салаты. Видимо, поэтичное название придумано для привлечения интереса американских посетителей. 

Автор отмечает и тесное переплетение кулинарных традиций Азербайджана с соседними странами за времена существования СССР. Это к тому, что в меню Vilage Cafe можно найти борщ и даже любимый всеми торт «Наполеон». 

Подробнее почитать о впечатлениях автора кулинарной рубрики The NY Times от посещения Village Cafe можно в рубрике News Hub:

An Azerbaijani Feast Awaits in Brooklyn, if You Can Find It

Елена Остапенко, Э.Т.

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