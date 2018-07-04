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Застрявшему в лифте с Нигяр Джамал Эльдару Гасымову стало плохо – ВИДЕО

4 Июля, 2018 в 16:55 ~ 1 минута на чтение 15689
Застрявшему в лифте с Нигяр Джамал Эльдару Гасымову стало плохо – ВИДЕО

С победителями международного песенного конкурса «Евровидение 2011» Эльдаром Гасымовым и Нигяр Джамал и телеведущим Ранаром Мусаевым произошел казус на отдыхе в Стамбуле.

Отдыхающие вместе в Стамбуле три азербайджанские знаменитости застряли в лифте в отеле – и если поначалу, судя по видео, размещенному Р.Мусаевым в Instagram, они все приняли в шутку, то затем ситуация приняла более серьезный оборот – Э.Гасымову стало нехорошо, но вскоре сотрудники отеля помогли выбраться звездной тройке из застрявшего лифта.

Как это было, можно увидеть в видео, представленном для просмотра ниже.

В.Ф, Г.Р.

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