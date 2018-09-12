Заснувший в полете пилот шокировал пассажиров

Пассажиры самолета авиакомпании United Airlines были шокированы, когда увидели, как пилот их самолета заснул в бизнес-классе, переодевшись в обычную одежду.

Об этом сообщает Daily Mail.

Командир воздушного судна совершал семичасовой перелет из Ньюарка (США) в Глазго (Шотландия) и решил немного подремать во время полета. Один из пассажиров сфотографировал спящего пилота, рядом с которым лежала его сложенная форма. «Когда он проснулся, он снова надел униформу и собрался обратно в кабину пилотов», — рассказал мужчина.

Он также уточнил, что пилот спал час или полтора, и посчитал такой поступок неприемлемым. «Если он хотел отдохнуть, то не стоило делать этого в присутствии пассажиров. Я много путешествовал в Америку, но ни разу такого не видел», — объяснил автор снимка.

Представитель авиакомпании прокомментировал ситуацию и сказал, что пилоты имеют право отдохнуть во время длительного перелета, и в этом нет никакого нарушения.

Lenta.ru