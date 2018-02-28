Защитника карабахских сепаратистов, польского блогера Томаша Мацейчука могут выгнать из России

Польский журналист Томаш Мацейчук сообщил о своем освобождении после задержания в Подмосковье. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Меня отпустили. Суд в четверг, [1 марта], в 15:00. Могут депортировать из России в Евросоюз», - сообщил журналист.

Мацейчука задержали во вторник, 27 февраля. В отношении журналиста расследуется уголовное дело о возбуждении межнациональной розни (статья 282 УК РФ). В ходе обысков в его квартире в Мытищах была обнаружена националистическая литература и атрибутика с запрещенной символикой.

Уроженец Польши известен своими антисоветскими высказываниями и скандальным поведением на российском телевидении.

В частности, он устроил драку в эфире НТВ, заявив, что считает дедов всех присутствующих «красными фашистами», а также грозился принести на акцию «Бессмертный полк» портреты якобы похищенных КГБ лидеров польского антинацистского сопротивления.

Следует отметить, что Томаш Мацейчук является ярым защитником сепаратистского режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях.

Так, во время очередного выпуска ток-шоу «Время покажет» па Первом канале в ноябре 2017 года речь зашла об участии Армении в программе Европейского союза «Восточное партнерство».

Между экспертами – польским политологом Томашем Мацейчуком и журналистом Максимом Шевченко разгорелась жаркая дискуссия.

Мацейчук отметил, что программа «Восточное партнерство» - это инструмент продвижения демократизации и европеизации на постсоветском пространстве, сообщает «Москва- Баку».

«Нового порядка», - перебил его Шевченко. И поляк согласился, что действительно программа «Восточное партнерство» - это инструмент создания нового «европейского порядка».

«Как этот инструмент работает?» - задается вопросом Томаш и тут же на него отвечает: «У этого инструмента есть деньги. Этот инструмент предлагает за деньги проводить проевропейские демократические реформы». «Но тут я хочу спросить у Максима Шевченко, Армения – это ваш союзник или враг?»

Шевченко, не раздумывая, ответил: «Та часть армян, которая является союзниками России, - наши союзники, а та часть армян, которая является вашими союзниками, – наши враги».

«А Карабах чей?» - не унимается Мацейчук.

«Карабах – территория Азербайджана, - тут же отвечает Максим Шевченко. – И судьба Азербайджана должна решаться в тройственном договоре между Москвой, Анкарой и Тегераном».

Но и тут Мацейчук не унимается: «А я как поляк скажу: Карабах – «Арцах» - это Армения, поэтому Армения будет с нами, поэтому Армения будет нашим союзником (союзником ЕС), потому что вы, русские, продаете оружие азербайджанцам. Это лицемерие. Вы - не союзники и не братья армянам».

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Эльшан Рустамов, Г.Р.