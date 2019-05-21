«Защитила себя и сына»: Модель Гюнай Мусаева ударила возлюбленного ножом - ФОТО

Работающая в Турции модель азербайджанского происхождения Гюнай Мусаева нанесла ножевые ранения своему возлюбленному Тахе Татлыджи.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Takvim, инцидент произошел из-за того, что Татлыджи избил Гюнай и ее сына Джахангира.

Татлыджи обратился в полицию, после чего началось следствие.

«Таха был очень нервным. Он избил моего сына. Чтобы защитить себя и сына, я схватила нож. Как только он попытался подойти ко мне, я ударила его ножом. Я защищала себя», - заявила об инциденте Г.Мусаева.

Азербайджанской модели грозит два с половиной года лишения свободы.

Пострадавший Т.Татлыджи пока никак не комментирует утверждения Г.Мусаевой об избиении ее и ее сына.

Тимур Рзаев, Э.Т.