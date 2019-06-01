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Запускается электричка по маршруту Баку-Сабунчи-Баку

Сегодня в 19:16 меньше минуты на чтение 145
Запускается электричка по маршруту Баку-Сабунчи-Баку

С 3-го июня будет запущена электричка по маршруту Баку-Сабунчи-Баку.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью ЗАО «Азербайджанские железные дороги», оплата проезда в электричках Баку-Сабунчи-Баку будет осуществляться посредством пластиковых карт и бумажных билетов, продающихся в кассах и киосках.

Пластиковые карты можно приобрести в билетных кассах на станции Баку-Пассажирская, остановках Кешля, Кёроглу, Бакиханов и Сабунчинской станции.

Используемые в электричках Баку-Сумгайыт-Баку пластиковые карты действительны и на этом направлении.

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