Запущена универсальная платформа услуг www.blink.az – ВИДЕО    

В Азербайджане по адресу www.blink.az начала действовать платформа универсальных услуг.

Сайт для тех, кто ищет исполнителей для различных задач, и тех, кто способен помочь эти задачи решить. Быстрый, эффективный и простой в использовании ресурс соединяет в себе спрос и предложение, заказчиков и исполнителей.

У каждого из нас практически ежедневно возникают ситуации, в которых квалифицированная сторонняя помощь могла бы существенно упростить жизнь и сэкономить средства. Уборка дома, готовка, починка автомобиля, переводческие или дизайнерские услуги и многое другое, что может потребоваться каждому из нас.

Мы часто слышим от знакомых: «Срочно нужен сантехник, посоветуйте»; «Не могу найти хорошего фотографа за нормальную цену»; «Жаль, что я не нашел консультанта перед покупкой использованного автомобиля!»; «Не знаешь, кто в Баку делает недорогие игрушки ручной работы?»; «Компьютер не загружается, кто поможет?»; «Нужно написать реферат, кого посоветуете?»

Где найти исполнителей для повседневных задач, на которые при современном ритме жизни зачастую не остается времени или, наоборот, где можно предложить все эти услуги, если можешь их оказать, да так, чтобы качественно и по разумным ценам?

Рекомендации знакомых, многочисленные сайты и объявления, социальные сети часто не могут дать то, что необходимо в нужный момент.

Платформа blink.az меняет ситуацию в мгновение ока. С нами вы найдете правильных людей для выполнения любой работы или превратите ваше хобби в настоящий заработок.

Blink.az прокладывает мост между заказчиком и исполнителем. Заказчикам экономит время и средства, помогает найти исполнителя, подходящего специфике каждого запроса. Исполнителям же, предлагающим услуги, Blink.az дает возможность заработать, пополнить клиентскую базу и повысить уровень профессионализма.

Начать работать с сайтом достаточно просто. Пользователям-исполнителям, готовым предоставлять услуги, нужно зарегистрировать профиль, определиться с категорией услуг, описать их, разместить портфолио и контактную информацию. С этого момента пользователь–исполнитель будет получать уведомления о каждом заказе в его категории.

Пользователь-заказчик может зайти на сайт и разместить в необходимой ему категории сообщение с описанием необходимой ему услуги.

Исполнители получают уведомление о появлении запроса и могут предложить потенциальному заказчику свои услуги. Заказчик имеет возможность просмотреть все предложения, пообщаться с каждым из исполнителей через встроенную чат-систему и продолжить сотрудничество с наиболее подходящим специалистом.

Для оценки успешности взаимодействия заказчиков и исполнителей на сайте предусмотрена рейтинговая система.

Многие постоянно ищут дополнительные источники заработка. Знакомый бухгалтер работает также и консультантом одновременно для нескольких компаний, учительница принимает заказы для выпечки на дому, журналист проводит экскурсии на выходных и так далее. Все они умеют это делать, у них есть свободное время, опыт и желание, а у вас есть необходимость, значит - Blink.az поможет вам найти друг друга.

Регистрируйтесь на сайте www.blink.az и становитесь частью сети нужных друг другу людей.

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