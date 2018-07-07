1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Запущен автобусный маршрут между бакинскими поселками Зиря и Мардакян

Сегодня в 15:50 ~ 1 минута на чтение 313
Запущен автобусный маршрут между бакинскими поселками Зиря и Мардакян

Между поселками Зиря и Мардакян заработал регулярный автобусный маршрут. По новому маршруту будут курсировать автобусы номер 152.

Как сообщили 1news.az в Бакинском транспортном агентстве (БТА), пунктом отправки нового маршрутного автобуса будет мечеть по улице А.Бабаева в поселке Зиря, а конечной остановкой адрес: поселок Мардакян. С.Есенина, 106.

Уточняется, что решение об открытии нового автобусного маршрута было принято после обращения муниципалитета Зиря Хазарского района Баку в БТА от имени жителей.

Предварительно был осуществлен осмотр территории предполагаемого маршрута и предприняты соответствующие меры по определению мест для установления остановок.

Талыб Бархудаев, И.А.

313

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net