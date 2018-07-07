Запущен автобусный маршрут между бакинскими поселками Зиря и Мардакян

Между поселками Зиря и Мардакян заработал регулярный автобусный маршрут. По новому маршруту будут курсировать автобусы номер 152.

Как сообщили 1news.az в Бакинском транспортном агентстве (БТА), пунктом отправки нового маршрутного автобуса будет мечеть по улице А.Бабаева в поселке Зиря, а конечной остановкой адрес: поселок Мардакян. С.Есенина, 106.

Уточняется, что решение об открытии нового автобусного маршрута было принято после обращения муниципалитета Зиря Хазарского района Баку в БТА от имени жителей.

Предварительно был осуществлен осмотр территории предполагаемого маршрута и предприняты соответствующие меры по определению мест для установления остановок.

Талыб Бархудаев, И.А.