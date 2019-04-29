ЗАО AzerGold организовало просветительское мероприятие на тему безопасности труда - ФОТО

26 апреля ЗАО AzerGold организовало на Човдарском месторождении просветительское мероприятие на тему «Будущее охраны труда», приуроченное к Всемирному дню охраны труда.

Выступивший на мероприятии заместитель председателя правления ЗАО AzerGold Октай Мамедов рассказал о реализуемых в стране эффективных мерах в направлении охраны труда, подчеркнул ежегодное улучшение ситуации во всех сферах, в том числе в сфере безопасности труда и социальной защиты работников. Отметив, что безопасность труда является одним из приоритетных принципов деятельности ЗАО AzerGold, Октай Мамедов подробно рассказал об осуществляемой в данном направлении работе.

В ходе мероприятия также был представлен подробный отчет о проделанных в этой сфере в 2018 году работах, наглядно продемонстрированы применяемые на Човдарском месторождении меры по безопасности труда. В мероприятии наравне с руководством и сотрудниками ЗАО AzerGold также приняли участие представители Исполнительной власти Дашкесанского района, представитель Исполнительной власти и председатель муниципалитета села Гушчу, руководство Государственного фонда социальной защиты Дашкесанского района, сотрудники Государственной службы инспекции труда по Гянджинскому региону и Гянджа-Газахского регионального отделения Министерства экономики.

Участникам мероприятия, а также сотрудникам ЗАО AzerGold, отличившимся в соблюдении правил охраны труда, технической, электро- и противопожарной безопасности, охраны окружающей среды и требований других нормативно-юридических документов, были вручены памятные подарки и соответствующие сертификаты.

Отметим, что в рамках мер безопасности труда во всех сферах деятельности ЗАО AzerGold строго соблюдаются требования законодательства по созданию условий безопасного труда, обеспечению сотрудников отвечающей современным требованиям спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, охране жизни и здоровья сотрудников, а также иные требования безопасности и пожарной охраны. В этих целях в 2018 году с привлечением высококвалифицированных представителей местных и иностранных компаний для сотрудников ЗАО было проведено около 100 тренингов.

Напомним, что Всемирный день охраны труда, объявленный Международной организацией труда (МОТ), ежегодно отмечается как во всем мире, так и в Азербайджане.

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