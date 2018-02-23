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ЗАО «Азербайджанские авиалинии» и Boeing вступают в новый этап сотрудничества - ФОТО

23 Февраля, 2018 в 16:25 ~ 4 минуты на чтение 743
ЗАО «Азербайджанские авиалинии» и Boeing вступают в новый этап сотрудничества - ФОТО

По приглашению компании AZAL 22 февраля с рабочим визитом в Баку прибыл президент и главный исполнительный директор компании Boeing Commerical Airplanes Кевин Макалистер.

Как сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские авиалинии», в ходе переговоров стороны выразили удовлетворение прочными партнерскими отношениями, которые сложились в ходе многолетнего сотрудничества между ЗАО «Азербайджанские авиалинии» и корпорацией Boeing.

Президент компании AZAL Джахангир Аскеров отметил, что сотрудничество с корпорацией Boeing носит стратегический характер. В 2000 году по указанию Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева впервые в парк «Азербайджанских авиалиний» поступили самолеты западного типа Boeing 757-200. В тот период корпорация Boeing оказала большую помощь в освоении и обслуживании этого типа самолета, а также в организации наземных тренажеров для самолетов B757/767, поддержкой инструкторским составом и программным обеспечением.

В последующие годы под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который оказывает большое внимание и заботу гражданской авиации, флот AZAL пополнялся такими воздушными судами, как Boeing 767-300ER, а в последующем современнейшими лайнерами Boeing 787 Dreamliner.

Наряду с успехами пассажирских авиаперевозок, динамично развиваются и грузовые авиаперевозки страны. Национальный грузоперевозчик Азербайджана Silk Way Airlines с 2010 года пополняется самолетами Boeing 747 F, а с 2014 года авиакомпания начала эксплуатировать новейшие грузовые самолеты Boeing 747-8F, что позволило ей стать одним из ведущих игроков мировых грузоперевозок.

В ближайшее время пассажиры «Азербайджанских авиалиний» смогут совершать полеты на еще одном лайнере нового поколения. Согласно заключенному соглашению между AZAL и Boeing, с 2018 года в Азербайджан начнут поступать самолеты Boeing 737 MAX, до конца 2020 года их общее число достигнет десяти. До конца 2022 года ожидается также прибытие в страну еще четырех Boeing 787-8.

В свою очередь, Кевин Макалистер высоко оценил партнерские и дружеские отношения между Boeing и AZAL и выразил уверенность в дальнейшем расширении взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе переговоров также были затронуты вопросы дальнейшей эксплуатации и технического обслуживания всех типов самолетов Boeing, находящихся в эксплуатации гражданской авиации Азербайджана, с участием нашего технического центра.

В рамках визита гости ознакомились с объектами гражданской авиации Азербайджана, которые были построены и реконструированы за последние годы – новым аэровокзальным комплексом Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1), грузовым терминалом Baku Cargo Terminal, терминалом бизнес-авиации Silk Way Business Aviation, комплексом по ремонту и обслуживанию всех типов воздушных судов Silk Way Technics и др.

«Азербайджанские авиалинии» являются одним из лидеров авиационного сообщества стран СНГ. Общая маршрутная сеть авиакомпании насчитывает около 40 пунктов назначения в 25 странах. В 2017 году «Азербайджанские авиалинии» перевезли более 2,2 миллиона пассажиров.

Авиакомпания AZAL на сегодняшний день эксплуатирует такие самолеты, как Boeing 787, Boeing 767, Boeing 757, а также самолеты Airbus 340, Airbus 320, Airbus 319 и Embraer 190.

Самолеты гражданской авиации Азербайджана полностью соответствуют стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO), а AZAL является членом самого престижного объединения гражданской авиации -  Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

В июне 2015 года наиболее влиятельная в сфере оценки качества сервиса авиакомпаний британская консалтинговая организация Skytrax присвоила AZAL престижный рейтинг «4 Звезды».

Штаб-квартира AZAL расположена в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, который отвечает требованиям международных стандартов. В марте 2017 года Международный аэропорт Гейдар Алиев был удостоен престижной награды Skytrax World Airport Awards - бакинский аэропорт возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ, а также в очередной раз подтвердил соответствие высокому уровню «4 Звезды».

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