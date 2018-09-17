Зампосла Чехии написал об исторических связях с Азербайджаном на основе новых архивных данных – ФОТО

Завершена работа над новой книгой об этапах исторических взаимоотношений между Азербайджаном и Чехией со средних веков по сегодняшний день.

Автор идеи и рукописи – заместитель посла Чешской Республики в Азербайджане Петр Вагнер.

Работа над книгой шла с начала 2016 года вместе с командой научных работников и сотрудников архивов из Азербайджана, Чехии, России и Грузии. В понедельник, 17 сентября, рукопись была презентована общественности в Баку.

Труд получился немаленьким – за два года работы было собрано материалов на 495 страниц. Если измерять объемы компьютерными параметрами, то рукопись содержит 24 гигабайта ценной исторической информации.

Новый исторический труд пока не опубликован, а презентация прошла до публикации, поскольку ключевой автор работы Петр Вагнер вскоре завершает свой дипломатический мандат в Азербайджане.

«Команда увлеченных и любознательных специалистов провела большую работу. Если выражаться образно, то мы просто накрыли красивый стол для будущих исследователей, перед которыми теперь обширное поле для более тематических исследований», - сказал Петр Вагнер, презентуя свою рукопись.

В основу рукописи вошли архивные данные из Госархива Азербайджанской Республики (АР), Государственного исторического архива АР, Госархива кино- и фото-документов, а также Архива политических документов администрации президента АР.

Также работа велась в архивах Чешской Республики, в частности в архиве Минобороны и Масарикового университета, Национальном архиве Грузии и трех государственных архивах Москвы.

Как отметил автор Петр Вагнер, книга разбита на 12 глав, которые поделены не на стандартные временные периоды, а на тематические периоды. Важным этапом активизации связей и наплыва чешских специалистов в Баку автор отметил конец 19 века, когда Баку переживал период нефтяного бума.

«Примечательно то, что многие чехи в этот исторический период получали в Баку высокие посты, что говорит о высоком качестве технического образования в Чехии. Именно это делало чешских специалистов востребованными в Азербайджане того времени», - сказал Вагнер.

Еще одним примечательным моментом автор назвал то, что чехословацкий президент Эдвард Бенеш (годы правления 1935 – 1938 годов) дважды побывал в Баку, несмотря на то, что все официальные контакты с республиками, сводившими в Советский Союз, курировались через Москву.

«Работая над книгой, я сделал для себя такой вывод: насколько бы не были отличны два народа по своей культуре, религии, историческому и геополитическому контексту, если их объединяет воля дружить и развивать связи, ничто не может этому помешать», - сказал Петр Вагнер.

На презентации новой рукописи присутствовал и новый посол Чешской Республики в Азербайджане Милан Экерт. В беседе с журналистами он отметил, что очень рад начинать свою работу в Баку с ознакомления с таким глубоким исследованием об истории взаимосвязей между двумя странами.

«Всегда хорошо начинать знакомство с новой страной с хорошей глубокой базы. Я очень рад, что Баку меня встретил именно этой рукописью, которая, думаю, станет хорошей базой для нашего дальнейшего сближения», - сказал посол.

Елена Остапенко