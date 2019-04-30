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Замначальника Академии СГБ: «Нельзя допустить, чтобы азербайджанская молодежь жила в соцсетях виртуальной жизнью, забывая о реальной»

Сегодня в 14:38 ~ 3 минуты на чтение 425
Замначальника Академии СГБ: «Нельзя допустить, чтобы азербайджанская молодежь жила в соцсетях виртуальной жизнью, забывая о реальной»

«Переизбыток информации в соцсетях приводит к тому, что подрастающее поколение сталкивается в них и с негативными фактами, отрицательно влияющими на молодежь».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил заместитель начальника Академии Службы национальной безопасности Азербайджана имени Гейдара Алиева Эльшад Насиров, выступая на организованном в академии при содействии Министерства образования АР интерактивном семинаре «Роль соцсетей в жизни молодежи: положительные и отрицательные стороны», в котором приняли участие свыше 60 учащихся образовательных учреждений Наримановского района Баку.

По его словам, Азербайджан, разумеется, не может позволить себе отставать от мира в плане развития информационных технологий, но при этом должен сохранить национальные обычаи, традиции, культуру.

«Сейчас IT-технологии в Азербайджане интенсивно развиваются, охватывая практически все сферы общественной жизни. Азербайджан уже стал космической державой, имеющей три спутника, мы превращаем нефтяной капитал в капитал интеллектуальный. Интернет и соцсети в этом плане являются огромным источником информации. Соцсети также предоставляют молодежи площадку для проявления своих способностей, таланта, например, возможность делиться своими мыслями, картинами, творчеством и т.д.

Но одновременно мы не можем закрывать глаза на негативные тенденции в Интернете, соцсетях. От опасной информации в Интернете больше всего страдают молодые люди 14-18 лет. Порой они, сами порой не подозревая об этом, размещают в соцсетях свои личные данные, семейные данные, становятся жертвой мошенников, людей, которые используют их в своих целях. Мы видим на Западе громкие суды против Facebook и Twitter за обнародование персональных данных тысяч пользователей. Есть факты, опасные и для безопасности страны, например, потенциальная возможность раскрытия гостайны, попытки управлять молодежью посредством соцсетей, пропаганда терроризма, разжигание религиозной, национальной и иной вражды и ненависти, суицида и т.д.

У молодых людей появляется опасная зависимость от соцсетей, которая вредит их учебе, знаниям, психическому и физическому здоровью, сну. Они теряют уйму бесценного времени в соцсетях, в результате не получая знаний. Виртуальная жизнь отдаляет молодежь от реальной, приводит к депрессии, психологическим проблемам, проблемам с общением с окружающими, отдалению от близких. Нередко сейчас за вечерним семейным ужином в домах можно увидеть картину, когда родные люди, родители и дети, сидя за столом, не общаются друг с другом, а увлечены телефонами, и каждый живет в них своей виртуальной жизнью. Но нельзя допустить, чтобы азербайджанская молодежь жила в соцсетях виртуальной жизнью, забывая о реальной. Необходимо помогать молодым людям не попадать в интернет-зависимость», - подчеркнул представитель Службы государственной безопасности Азербайджана.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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