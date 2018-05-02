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Замминистра территориального управления и развития Армении подал в отставку

Сегодня в 00:39 ~ 1 минута на чтение 326
Замминистра территориального управления и развития Армении подал в отставку

Заместитель министра территориального управления и развития Армении Вараздат Карапетян ушел в отставку в связи с внутриполитической ситуацией в республике.

«Не могу оставаться безразличным. Я складываю свои полномочия замминистра. В течение последних восьми месяцев я пытался сделать нашу страну лучше, но сейчас не могу. Очевидно, что еще несколько месяцев не сможем построить, сейчас время разрушения крепости лжи. Наша страна нуждается в очищении с основания», - написал Карапетян на своей странице в Facebook.

Ранее парламент Армении на специальном заседании во вторник проголосовал против кандидатуры лидера протестного движения Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Фракция правящей Республиканской партии, которая обладает абсолютным большинством, ранее во вторник приняла решение голосовать против единственного кандидата.

В ответ Пашинян объявил кампанию тотального гражданского неповиновения. Он призвал с утра в среду блокировать аэропорт и железную дорогу, начать всеобщую забастовку.

Интерфакс

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