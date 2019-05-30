Замминистра образования: Если в школьный период к детям не относиться хорошо, у них в будущем могут возникнуть проблемы

«Как и в каждой сфере, и в образовании есть определенные проблемы, в том числе связанные с психологическим состоянием учащихся и педагогов».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил заместитель министра образования Азербайджана Фирудин Гурбанов, выступая на тренинге для журналистов, организованном Министерством образования.

Он отметил, что в этих вопросах нужно быть очень внимательными и деликатными.

«В школах учатся 1 миллион 600 тысяч детей, каждый со своим характером, и они поступают в школу с уже сформировавшимся характером, который, кстати, определяется в 3-5 лет. И если в школьный период к детям не относиться хорошо, у них в будущем могут возникнуть проблемы. Сейчас учебно-воспитательная работа в школах совершенствуется.

Иногда различные неприятные инциденты пресса представляет однобоко. Журналисты не думают о том, что такая информация может вызвать социальные проблемы», - заявил Ф.Гурбанов.

Тимур Рзаев, Э.Т.