Замминистра о демаркации и делимитации границы с соседними странами

Вопросами демаркации азербайджано-российской границы занимается Государственная комиссия. Эта комиссия до сегодняшнего дня приняла все нормативно-правовые документы.
Об этом сообщил журналистам замминистра иностранных дел Халаф Халафов.
По его словам, на основе согласованного плана на границе проводится работа по установке соответствующего оборудования.
«Эта работа будет продолжена и в следующем году. По дипломатическим каналам мы согласовываем встречи между главами комиссий. Это постоянный процесс», - сказал он.
Х.Халафов указал, что вопрос делимитации границы между Азербайджаном и Грузией пока не завершен.
«Комиссии продолжают переговоры. Мы планировали провести в этом году обсуждения с грузинской стороной по вопросу делимитации, однако не смогли этого сделать. Наверное, в начале следующего года будут продолжены переговоры с Грузией. Если в определенных сферах не достигается согласия, то переговоры продолжаются. Это долгий и непростой процесс», - сказал он.
Эльшан Рустамов, Г.Р.