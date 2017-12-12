Замминистра о демаркации и делимитации границы с соседними странами

Вопросами демаркации азербайджано-российской границы занимается Государственная комиссия. Эта комиссия до сегодняшнего дня приняла все нормативно-правовые документы.

Об этом сообщил журналистам замминистра иностранных дел Халаф Халафов.

По его словам, на основе согласованного плана на границе проводится работа по установке соответствующего оборудования.

«Эта работа будет продолжена и в следующем году. По дипломатическим каналам мы согласовываем встречи между главами комиссий. Это постоянный процесс», - сказал он.

Х.Халафов указал, что вопрос делимитации границы между Азербайджаном и Грузией пока не завершен.

«Комиссии продолжают переговоры. Мы планировали провести в этом году обсуждения с грузинской стороной по вопросу делимитации, однако не смогли этого сделать. Наверное, в начале следующего года будут продолжены переговоры с Грузией. Если в определенных сферах не достигается согласия, то переговоры продолжаются. Это долгий и непростой процесс», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.