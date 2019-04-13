Замминистра экологии: Лесные участки сдаются в аренду для создания агропарков

«Указом главы государства от 9 марта 2017 года № 2718 Поправки к статье 22 «Лесного кодекса Азербайджанской Республики» с целью эффективного использования потенциала открытых лесных массивов и создания благоприятных условий для предпринимателей были продлены с 10 до 49 лет».

Как сообщил 1news.az заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев, в соответствии с указом, Министерством экологии и природных ресурсов, открытые участки лесного фонда сдаются в аренду.

«Это будет способствовать созданию новых рабочих мест, улучшению социального положения населения и продовольственной безопасности наряду с увеличением лесного покрова. Предприниматели, физические и юридические лица могут брать в аренду открытые участки лесного фонда, представляя план-проект Министерству.

Следует отметить, что в настоящее время в стране проводится инвентаризация лесов, основной целью которой является определение районов, подходящих для создания агропарков в лесном фонде. Основная цель этих работ состоит в том, чтобы определить районы для лесохозяйственной деятельности, а также выявления водных бассейнов в предгорьях и районах, в которых методы могут работать, одним словом, создать благоприятные условия для предпринимателей», - заявил Ф.Алиев.

Все желающие арендовать открытые участки лесного фонда могут обратиться в специальную комиссию, созданную в МЭПР. Контактные номера: (012) 510-32-93, (055) 455-34-74.

Тимур Рзаев