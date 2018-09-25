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Замминистра: Азербайджанское оружие уже находится на вооружении армий ряда стран мира

Сегодня в 12:25 ~ 1 минута на чтение 263
Замминистра: Азербайджанское оружие уже находится на вооружении армий ряда стран мира

«Произведенное Министерством оборонной промышленности Азербайджана оружие стоит на вооружении не только азербайджанской армии, но и на вооружении армий ряда стран мира».

Как сообщает 1news.az, об этом на открытии третьей Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX 2018 заявил заместитель министра оборонной промышленности АР Яхья Мусаев.

По его словам, торжественно отметившие в этом году свой 100-летний юбилей Вооруженные силы Азербайджана находятся в ряду 50 сильнейших армий мира.

«Создание в Азербайджане Министерства оборонной промышленности внесло свой вклад в усиление оборонной мощи нашей страны. Военная мощь Азербайджана постоянно растет. С точки зрения профессионализма, подготовки личного состава, материально-технического оснащения, боеспособности Азербайджанская армия является самой сильной армией в регионе. Торжественный военный парад, приуроченный к 100-летию Вооруженных сил, служит наглядным подтверждением этому», - подчеркнул Я.Мусаев.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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