Замик снял в клипе украинскую модель – ВИДЕО

Популярный азербайджанский исполнитель Замик Гусейнов презентовал в YouTube новый видеоклип, снятый на песню «Bu gün bizim günümüz» (музыка Хакана Эрола, слова Сеймура Талыбова).

Режиссер видеоклипа Фархад Али – именно в сотрудничестве с ним певец снял практически все свои клипы в последние годы, имевшие большой успех у поклонников.

Специально для съемок видеоклипа, продюсером которого выступила Самира Хасмамедова, из Киева в Баку прилетела украинская модель и актриса Тамила Плискачева, чьим партнером на съемочной площадке «Bu gün bizim günümüz» стал Ниджат Пиралиева.

Что получилось в итоге, смотрите в видео, приведенном для просмотра ниже.

Ф.В.