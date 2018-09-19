Замгенсекретаря НАТО едет в Азербайджан

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер прибудет с визитом в Азербайджан в четверг, 20 сентября.

Как говорится в сообщении пресс-службы НАТО, в Баку пройдут встречи Гетемюллер с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, министром обороны Закиром Гасановым, а также замминистра иностранных дел Аразом Азимовым.

Сообщается, что Гетемюллер также выступит на открытии международной конференции на тему «Женщины, мир и безопасность», которая пройдет в четверг в Баку под председательством спецпредставителя НАТО по этой теме Клэр Хатчинсон.

Запланировано также участие Роуз Гетемюллер в церемонии закрытия совместного с НАТО проекта «Джейранчель» по разминированию территорий в Газахском районе Азербайджана. Выступит гостья и с лекцией в Университете ADA.

В пятницу, 21 сентября, Роуз Гетемюллер направится в Грузию.

Елена Остапенко, Э.Т.