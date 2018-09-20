Замгенсекретаря НАТО: «Азербайджан – важный партнер»

НАТО видит в Азербайджане важного и надежного партнера, который вносит большой вклад в реализацию целей Североатлантического альянса по укреплению безопасности в мире.

Об этом в четверг сказала заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, которая находится с визитом в Баку.

«НАТО приветствует вклад Азербайджана в совместные усилия по борьбе с международным терроризмом, включая предоставление [через воздушное пространство] транзитного маршрута, который облегчает доставку оборудования и других материалов для осуществления миссии НАТО «Решительная поддержка» [в Афганистане]», - заявила Гетемюллер журналистам.

Она также высоко оценила участие Президента Азербайджана в саммите НАТО в Брюсселе в июле, который был посвящен реализации этой миссии Альянса.

В повестку дня Роуз Гетемюллер в Баку входят встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, министром обороны Закиром Гасановым и замминистра иностранных дел Аразом Азимовым.

Гетемюллер также принимает участие в проходящей в четверг в Баку международной конференции на тему «Роль женщин в поддержании мира и безопасности», а также в церемонии закрытия совместного с НАТО проекта «Джейранчель» по разминированию территорий в Газахском районе Азербайджана.

«Я рада находиться в Баку в такой важный исторический момент, когда страна отмечает 100-летие с момента создания первого парламента. Мы высоко ценим сотрудничество с Азербайджаном и уверены, что в силах поддержать страну в ее развитии как ключевого игрока в регионе», - сказала замгенсека НАТО.

Отметив проведение «непрекращающейся работы по реализации важных проектов, которые служат интересам Азербайджана», она высоко оценила результативность совместного проекта по разминированию территорий совместно с агентством ANAMA.

«Теперь эта земля вновь стала безопасной, она может вновь приносить пользу людям, фермерам», - сказала она.

Гетемюллер подчеркнула, что Североатлантический альянс всегда выступал и продолжает выступать в поддержку территориальной целостности Азербайджана, что закреплено в многочисленных декларациях саммитов НАТО.

«Мы также придаем большую значимость мирному разрешению всех конфликтов», - сказала она, подчеркнув, что НАТО поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ в надежде на то, что Азербайджан и Армения смогут однажды найти разрешение нагорно-карабахского конфликта мирным путем.

Елена Остапенко, Э.Т.